22 Stunden am Tag ohne Strom: Wie Südafrika mit den Stromausfällen umgeht

In Südafrika und Simbabwe häufen sich die Stromausfälle. Was die beiden afrikanischen Länder aus der Energiekrise gelernt haben.

Wolkenkratzer, fünfspurige Autobahnen und Highspeed-Internet: Johannesburg ist eine moderne Millionenmetropole. Jetzt allerdings fällt in der südafrikanischen Wirtschaftshochburg zwei bis drei Mal am Tag der Strom aus. "Was früher die Ausnahme war, ist nun Alltag - vier, sechs, bis zu zehn Stunden täglich ohne Strom", erzählt der Leiter des Goethe-Instituts in Johannesburg, Klaus Krischok.

Südafrika erlebt eine historische Energiekrise. Bei "Load Shedding", zu Deutsch Lastabwurf, handelt es sich um regionale, geplante Abschaltungen mit dem Zweck, das Stromnetz vor einem ...