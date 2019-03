22 Tote durch Luftangriffe auf Rebellengebiet in Syrien

Bei erneuten Luftangriffen auf die von Rebellen kontrollierte Deeskalationszone im Nordwesten Syriens sind Aktivisten zufolge mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern in der Stadt Idlib seien sieben Kinder, erklärte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Donnerstag. Die Angriffe waren den Angaben zufolge bereits am Mittwoch ausgeführt worden.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Auch ein Gefängnis wurde getroffen