25 Zivilisten bei türkischen Luftangriffen getötet

Nach Luftangriffen der türkischen Armee in der kurdisch kontrollierten Region Afrin in Nordwestsyrien sind nach Angaben eines behandelnden Arztes 25 Zivilisten getötet worden. Alle Toten, unter ihnen auch Kinder, gehörten zur selben Familie, sagte Joan Shitika am Montag. Die Leichen seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Türkei bestreitet die Tötung von Zivilisten.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Die türkischen Streitkräfte bestätigten Luftangriffe