250 Tote in nur drei Tagen

In der Schlacht um die Rebellenhochburg Ost-Ghouta setzt die Armee des syrischen Herrschers Baschar al-Assad nun auch russische Flammenwerfer ein. Ihre Wirkung ist verheerend.

Sie haben sich im Tschetschenien-Krieg sowie in der Schlacht um Aleppo vor eineinhalb Jahren "bewährt" und werden nun auch im Kampf um die letzte Rebellenhochburg bei Damaskus eingesetzt: Russische Flammenwerfer vom Typ TOS-1A "Solntsepyok", zu Deutsch: "Die Glut der Sonne". Die regierungsnahe Website "Masdar News" bestätigte am Mittwoch die "äußerst nützliche Verwendung" des Waffensystems, das "24 Aerosolraketen in weniger als 15 Sekunden" abfeuern könne. Das Ergebnis ist ein riesiger Feuerball, der eine ungeheure Druckwelle auslöst. "Im Flammenbereich", heißt es in einer US-Studie, "werden alle Personen ausgelöscht."