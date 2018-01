260 Kurdenkämpfer bei türkischer Offensive in Syrien getötet

Bei der türkischen Militäroffensive in der nordsyrischen Region Afrin sind nach Armeeangaben mindestens 260 Kämpfer der Kurdenmiliz YPG sowie des IS getötet worden. Die Operation in Afrin gehe auch am vierten Tag wie geplant voran, erklärte das Militär. Nach UNO-Schätzungen waren in den vergangenen Tagen rund 5.000 Menschen aus der kurdischen Enklave in umliegende Dörfer geflohen.

Weitere 1.000 Menschen seien in Viertel der syrischen Stadt Aleppo vertrieben worden, sagte UNO-Sprecher Stephane Dujarric. Humanitäre Helfer seien sehr besorgt über das Schicksal von rund 324.000 Menschen in der Region, die von der YPG kontrolliert wird. Mehrere dieser Zivilisten seien in vergangenen Tagen getötet worden, sagte Dujarric.

Nach Informationen der in Großbritannien ansässigen "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" gab es bisher 23 Tote unter den Zivilisten. Die Informationen der Stelle sind von unabhängiger Seite kaum überprüfbar. Die türkischen Streitkräfte betonte, die Operation bekämpfe ausschließlich Terroristen. Man unternehme alle Anstrengungen, um die Zivilbevölkerung zu schützen.

Die Armee hatte die "Operation Olivenzweig" am Samstag begonnen und YPG-Stellungen in der Region Afrin mit Artillerie und aus der Luft angegriffen. Am Sonntag folgte eine Bodenoffensive. Der Angriff richtet sich gegen die YPG und die von ihr dominierten Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF), die von den USA unterstützt werden. Die YPG ist der syrische Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Die PKK ist in der Türkei, der EU und in den USA als Terrororganisation eingestuft.

Nach Worten des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu könnte die Offensive auf die Stadt Manbij und die Gebiete östlich des Euphrats ausgeweitet werden. Dort feuere die YPG "ständig Strohfeuer" ab. Auf die Frage, ob dies Widerspruch des NATO-Partners USA hervorrufen könne, sagte er: "Ich muss mit niemandem übereinstimmen. Unsere Verpflichtung ist es, jede Bedrohung der Türkei zu beseitigen." Die USA haben davor gewarnt, den Kampf gegen die Extremistenmilizen "Islamischer Staat" (IS) und Al-Kaida darüber aus dem Blick zu verlieren. US-Präsident Donald Trump will am Mittwoch mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan telefonieren.

Präsident Erdogan drohte der syrischen Kurdenmiliz YPG mit unverminderter Härte. Die Türkei werde "die Spielchen an ihrer Grenze durchkreuzen", sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara. Den Anfang werde die nordsyrische Region Manbij machen, sagte der Präsident. Erdogan forderte internationale Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) auf, den Einsatz des türkischen Militärs gegen die YPG zu unterstützen. "Ich habe Zweifel an der Menschlichkeit derer, die dieser Organisation helfen und die Türkei einen Angreifer nennen", sagte Erdogan.

Die Verwaltung in den von Kurden kontrollierten Gebieten Syriens rief unterdessen die Generalmobilmachung aus. "Wir fordern unser gesamtes Volk auf, Afrin und seine Würde zu verteidigen", heißt es in dem Appell. Die syrischen Kurden haben seit dem Beginn des Bürgerkriegs drei autonome Bezirke geschaffen, darunter Afrin im Nordwesten Syriens an der Grenze zur Türkei.

Bei ihrem Kampf gegen türkische Truppen werden die Kurden auch von Freiwilligen aus den USA, Großbritannien und Deutschland unterstützt. Dies teilten die oppositionellen "Syrischen Demokratischen Streitkräfte" (SDF) am Mittwoch mit. "Dutzende" westliche Kämpfer, die bisher im Einsatz gegen den "Islamischen Staat" (IS) gewesen seien, seien in die Region Afrin gekommen.

"Es war der Wunsch eines Teils der ausländischen Kämpfer, die in Raqqa gekämpft haben und die in Deir al-Zor kämpfen, nach Afrin zu kommen", sagte der führende SDF-Vertreter Redur Xelil der Nachrichtenagentur Reuters. Xelil bezeichnete die türkischen Angaben als übertrieben und berichtete seinerseits von "Dutzenden" Toten auf der Gegenseite. Zugleich wies er Angaben Ankaras, wonach in Afrin auch IS-Kämpfer präsent seien, empört zurück. Dies sei eine Lüge, um die Weltöffentlichkeit in die Irre zu führen. "Die ganze Welt weiß, dass Daesh nicht in Afrin präsent ist", sagte Xelil und benutzte den arabischen Namen der Extremistenorganisation.

Angesichts der türkischen Militäraktion in Syrien forderte SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim die deutsche Kanzlerin Angela Merkel auf, eine Streichung der Kurdenorganisationen PKK und YPG von der EU-Terrorliste zu "prüfen". Damit könnte nämlich ein "wesentlicher "Trigger" (Auslöser, Anm.) der türkischen Gewaltaktionen beseitigt" werden, schreibt Jarolim in einem Brief an Merkel.

Jarolim kritisierte, dass durch den türkischen Einmarsch in Syrien "mit Waffengewalt ganze Dörfer und darin lebende Menschen nicht nur gefährdet, sondern auch zu Tode gebracht werden". Es sei "im besonderen Ausmaß tragisch", dass dabei auch "deutsches Kriegsgerät (Panzer)" zum Einsatz komme, "zumal Deutschland dankenswerter Weise erst in jüngerer Zeit kurdischen Einheiten im Kampf gegen den IS dringend notwendige Waffenlieferungen zukommen ließ", schreibt der SPÖ-Abgeordnete.

"Dass nun gerade jene Männer und Frauen, welche wohl für uns alle einen Großteil der Auseinandersetzung gegen das menschenverachtende Unterfangen des IS übernommen haben, mit besonderer Grausamkeit durch das türkische Regime unter Präsidenten Erdogan in Bedrängnis gebracht werden, ist eine besondere Unerträglichkeit", kritisiert Jarolim in seinem mit Montag datierten Brief. Darin verweist er auch darauf, dass der französische Präsident Emmanuel Macron den UNO-Sicherheitsrat eingeschaltet habe. Es müssten aber weitere Schritte folgen.

(Apa/Dpa/Ag.)