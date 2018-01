28 Zivilisten bei Angriffen auf syrische Rebellen getötet

Bei Angriffen auf syrische Rebellengebiete östlich der Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 28 Zivilisten getötet worden. Allein 19 Menschen seien ums Leben gekommen, als russische Jets am Vorabend den Ort Misraba in der Region Ost-Ghouta bombardiert hätten, meldete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Krieg offenbar noch lange nicht zu Ende