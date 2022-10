29 Tote bei Selbstmordanschlägen in Somalia

Bei zwei Selbstmordanschlägen in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind 29 Menschen getötet worden. Unter den Toten waren auch vier Angreifer. 70 weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei am Samstag verletzt, einige befänden sich in kritischem Zustand. Die Anschläge wurden vor dem Bildungsministerium in Mogadischu verübt, sagte ein Polizeisprecher. Die meisten der Opfer seien Zivilisten. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte den Angriff für sich.

SN/APA/AFP/HASSAN ALI ELMI Zwei Anschläge ereigneten sich bei Somalias Bildungsministerium