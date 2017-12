29 Zivilisten bei Kämpfen nahe Damaskus gestorben

Mindestens 29 Zivilisten sind offenbar in den vergangenen zwei Tagen bei Kämpfen zwischen syrischen Regierungstruppen und Rebellen in der Nähe von Damaskus getötet worden. Die syrische Armee habe ihre Angriffe auf das unter anderem von islamistischen Gruppen kontrollierte Gebiet Ost-Ghouta bei Damaskus zuletzt intensiviert, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag.

SN/APA (AFP)/AMER ALMOHIBANY Angriffe auf Islamisten in Ost-Ghouta wurden intensiviert