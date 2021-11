2G und 2G-plus: Deutschland ringt um Corona-Maßnahmen

2G ja, Lockdown nein? Deutschland ringt um neue Corona-Maßnahmen. Doch die Zeit drängt.

Es war ein überraschender, ein eindringlicher Appell: "Wir waren noch nie so beunruhigt wie jetzt", sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Mittwochabend bei einer Online-Diskussion mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. In Deutschland steigen die Infektionszahlen rasant an - derzeit nehmen sie jede Woche um rund 40 Prozent zu. Und damit auch die Zahl der Covid-Erkrankten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Operationen werden verschoben. Deutschlandweit sind gerade mal noch elf Prozent der Intensivbetten ...