2G und 2G plus: Deutschland ringt um Coronamaßnahmen

2G ja, Lockdown nein? Deutschland ringt um neue Coronamaßnahmen. Doch die Zeit drängt.

Es war ein überraschender, ein eindringlicher Appell: "Wir waren noch nie so beunruhigt wie jetzt", sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Mittwochabend bei einer Onlinediskussion mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. In Deutschland steigen die Infektionszahlen rasant an - derzeit nehmen sie jede Woche um rund 40 Prozent zu. Und damit auch die Zahl der Coviderkrankten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Operationen werden verschoben. Deutschlandweit sind gerade einmal noch elf Prozent der Intensivbetten frei. ...