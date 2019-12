30.000 buddhistische Mönche baten in Myanmar um Almosen

In Myanmar haben sich am Sonntag Zehntausende buddhistische Mönche zu einer Almosen-Veranstaltung versammelt. Die Veranstaltung wird von der umstrittenen thailändischen Dhammakaya-Stiftung mitorganisiert, die in Bangkok einen Riesentempel betreibt.

SN/APA (AFP)/KYAW ZAY WIN Buddhistische Mönche soweit das Auge reicht