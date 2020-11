32.000 Migranten in Italien seit Jahresbeginn eingetroffen

32.224 Migranten sind seit Anfang 2020 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, 38,7 Prozent davon stammen aus Tunesien. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 9.944 gewesen, wie die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese bei einer Fragestunde vor der Abgeordnetenkammer in Rom am Dienstag berichtete. 3.500 in Italien eingetroffene Migranten seien minderjährig,

SN/APA (Archiv/AFP)/ALI ABBES 38,7 Prozent der Flüchtlinge stammen aus Tunesien