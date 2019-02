32 Verletzte durch Schüsse israelischer Soldaten

Bei gewaltsamen Protesten an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel haben israelische Soldaten nach palästinensischen Angaben am Freitag 32 Demonstranten durch Schüsse verletzt. Wie das Gesundheitsministerium in dem von der radikalislamischen Hamas regierten Küstengebiet mitteilte, war keines der Opfer in Lebensgefahr.

SN/APA (AFP)/SAID KHATIB Demonstranten schleuderten Steine