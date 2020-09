353 Bootsmigranten erreichten Palermo

Die 353 Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes "Sea-Watch 4" haben am Mittwoch den Hafen von Palermo erreicht. Sie gingen danach auf ein Schiff zur präventiven Quarantäne, berichtete die NGO Sea Watch, die Betreiberin des Schiffes. Die Menschen seien erschöpft, nachdem sie fast zwei Wochen auf See verbringen mussten.

SN/APA (AFP)/MAURO SEMINARA Wegen der Pandemie werden Quarantäneschiffe zur Verfügung gestellt