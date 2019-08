40 Jihadisten bei Raketenangriff in Idlib getötet

Wenige Stunden nach dem Inkrafttreten einer neuen Waffenruhe sind in der umkämpften Provinz Idlib im Nordwesten Syriens nach Angaben von Aktivisten mindestens 40 Jihadisten bei einem Raketenangriff getötet worden. Der Angriff am Samstag habe einem Treffen von Anführern mehrerer Jihadistengruppen in einem Trainingslager gegolten, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mit.

SN/APA (AFP)/AAREF WATAD Waffenruhen sind oft nur von kurzer Dauer