40 Tote und 260 Verletzte laut UN bei Kämpfen im Jemen

Bei Gefechten zwischen Truppen der Regierung des Jemen und Separatisten sind in der Hafenstadt Aden seit Donnerstag nach UN-Angaben mindestens 40 Menschen getötet und 260 weitere verletzt worden. Der jahrelange Bürgerkrieg hat das Land am Südende der Arabischen Halbinsel laut UN in die schlimmste humanitäre Krise weltweit gestürzt.

SN/APA (AFP)/NABIL HASAN Separatisten in Aden auf dem Vormarsch