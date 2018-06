44 Tote bei Luftangriffen im Nordwesten Syriens

In Syrien sind bei einem Luftangriff auf ein Dorf in der von Rebellen gehaltenen Provinz Idlib Beobachtern zufolge 44 Menschen getötet und 60 weitere verletzt worden. Der nächtliche Beschuss auf Sardanas im ländlichen Norden Idlibs sei wahrscheinlich von russischen Kampfjets geflogen worden, sagte am Freitag der Direktor der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdulrahman.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Viele Tote und Verletzte in der Provinz Idlib