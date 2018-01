48 Millionen Kinder in Krisengebieten brauchen Hilfe

Rund 48 Millionen Kinder sind laut UNICEF weltweit in Kriegs- und Krisengebieten auf Hilfe angewiesen. Fast jedes vierte Kind wächst derzeit in einem Land auf, das unter bewaffneten Konflikten oder Katastrophen leidet. Das UNO-Kinderhilfswerk rief daher am Dienstag in einem weltweiten Appell um Spenden von rund 3,6 Milliarden US-Dollar auf, um Kindern in 51 Ländern zu helfen.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/JOSEPH EID Millionen Kinder leben in bitterster Armut