48 mutmaßliche IS-Anhänger in Türkei festgenommen

Die türkische Polizei hat einem Medienbericht zufolge 48 mutmaßliche IS-Anhänger festgenommen, die einen Anschlag vorbereitet haben sollen. 31 Ausländer seien bei sechs Razzien in drei Bezirken Istanbuls ergriffen worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag, ohne den Zeitpunkt des Einsatzes zu nennen.

Weitere 17 Personen wurden dem Bericht zufolge in der Hauptstadt Ankara inhaftiert. Zudem seien digitales Datenmaterial und Dokumente beschlagnahmt worden.

Die Türkei hatte ihr Vorgehen gegen mutmaßliche IS-Kämpfer Ende Dezember mit Hausdurchsuchungen und Festnahmen kurz vor dem Jahrestag des Silvester-Anschlags auf einen Nachtklub in Istanbul verschärft, bei dem 39 Menschen getötet worden waren. Der Islamisten-Miliz IS werden auch zahlreiche weitere Anschläge in der Türkei zur Last gelegt.

(Apa/Ag.)