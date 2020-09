48 "Open Arms"-Migranten sprangen vor Palermo ins Meer

48 der 188 Migranten, die sich noch an Bord des spanischen NGO-Schiffes "Open Arms" vor Palermo befanden, sind am Freitag ins Meer gesprungen. Motorboote der italienischen Küstenwache eilten ihnen zur Hilfe, wie die spanische Hilfsorganisation mitteilte. Sie sprach von einer kritischen Situation an Bord der "Open Arms".

SN/APA (AFP)/ALESSANDRO FUCARINI Die Lage auf dem Schiff ist dramatisch