49 Soldaten in Mali bei Überfall getötet

Bei einem der schwersten Angriffe auf die Armee im westafrikanischen Mali sind nach jüngsten offiziellen Angaben 49 Soldaten getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden, teilten die Streitkräfte am Samstag auf ihrer Internetseite mit. Der Angriff auf den Stützpunkt im Gebiet Indelimane an der Grenze zum Nachbarland Niger habe am frühen Freitag stattgefunden.

SN/APA (AFP/Archiv)/MICHELE CATTANI "Terrorangriff" auf Militärstützpunkt in Mali