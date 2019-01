5000 Menschen verließen letzte IS-Hochburg in Deir ez-Zor

Fast 5.000 Menschen haben Aktivisten zufolge seit Montag die letzte Hochburg der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der ostsyrischen Provinz Deir ez-Zor (al-Zor) verlassen. Darunter seien 470 IS-Kämpfer, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag.

SN/APA (Archiv/Symbolbild/AFP)/- Mit dem IS geht es schön langsam zu Ende