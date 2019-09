Ein neuer Andrang von Asylsuchenden weckt in Griechenland den Argwohn, dass die Türkei Schleusern wieder freie Hand lässt. Denn auch dort hat sich zuletzt die kritische Stimmung gegen Millionen Syrien-Flüchtlinge verstärkt.

Dreizehn Boote in einer Stunde: Seit dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle vor vier Jahren kamen nicht mehr so viele Migranten auf den griechischen Inseln an wie jetzt. Mit einem am Wochenende beschlossenen Sieben-Punkte-Plan will die Regierung in Athen die Krise bewältigen. ...