55 Jahre Haft für Bruder von Manchester-Attentäter

Ein britisches Gericht hat den Bruder des Selbstmordattentäters von Manchester zu mindestens 55 Jahren Haft verurteilt. Der 22-jährige Hashem Abedi habe seinen Bruder Salman bei der Anschlagsplanung auf ein Konzert der Pop-Sängerin Ariana Grande im Jahr 2017 nach Kräften unterstützt, sagte der Richter am Donnerstag in London. Beide Brüder seien "gleichermaßen" schuldig am Tod von 22 Menschen.

SN/APA (AFP/GREATER MANCHESTER POLI Hashem Abedi half seinem Bruder beim Attentat