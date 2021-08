60 Jahre nach dem Mauerbau: Über Nacht auf der falschen Seite

Als in Berlin die Mauer hochgezogen wurde, verlor Hartmut Richter den Glauben an den Sozialismus. Später flüchtete er, kam als Fluchthelfer zurück und landete in Haft. Heute tritt er als Mahner auf.

SN/AP Am 13. August 1961 spielten sich in Berlin unzählige bewegende Szenen ab.