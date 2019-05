600.000 Kinder in Afghanistan bedrohlich unterernährt

In Afghanistan sind nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF 600.000 Kinder unter fünf Jahren bedrohlich unterernährt. So schwer betroffen seien sonst nur die Bürgerkriegsländer Jemen und Südsudan, sagte ein UNICEF-Sprecher am Freitag in Genf. Weitere 1,4 Millionen Kinder unter fünf Jahren seien nicht ganz so stark unterernährt.

SN/APA (Archiv/AFP)/NOORULLAH SHIRZ Prekäre Lage für viele Kinder