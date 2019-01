600 Menschen aus IS-Hochburg in Deir ez-Zor gebracht

Aus der letzten Hochburg der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in der ostsyrischen Provinz Deir ez-Zor sind in Erwartung einer Entscheidungsschlacht mehr als 600 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Zumeist Frauen und Kinder seien am Samstag in 25 Bussen aus der Ortschaft Zoussa evakuiert worden, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mit.

SN/APA (AFP/Archiv)/DELIL SOULEIMAN Vor allem Frauen und Kinder wurden evakuiert