Spaniens ehemalige Regierungsspitze muss aussagen. Den Angeklagten drohen bis zu 25 Jahre Haft.

Zweite Runde im Mammutprozess gegen zwölf katalanische Separatistenführer vor Spaniens Oberstem Gerichtshof: Am Mittwoch begann die Anhörung von prominenten Zeugen in diesem spektakulären Strafverfahren - unter anderem war Spaniens konservativer Ex-Regierungschef Mariano Rajoy vorgeladen. In dem Prozess fordert der Staatsanwalt ...