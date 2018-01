64 Tote nach Untergang von Flüchtlingsboot im Mittelmeer

Nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots im Mittelmeer ist die Zahl der Toten auf 64 gestiegen. Dies schrieb ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM) am Montag auf Twitter. In ersten Berichten war die Rede von mindestens acht Toten und Dutzenden Vermissten gewesen. Am Wochenende war ein mit Migranten besetztes Schlauchboot untergegangen.

SN/APA (AFP)/GIOVANNI ISOLINO Das Schiff mit Opfern und Geretteten erreichte Italien