Kurz vor der Präsidentenwahl in Nigeria haben Sicherheitskräfte in Dörfern im zentralen Bundesstaat Kaduna 66 Leichen gefunden. Die Menschen seien von "Kriminellen" getötet worden, sagte der Regierungssprecher des Bundesstaats, Samuel Aruwan, am Freitag. Unter den Opfern waren demnach auch 22 Kinder.

Quelle: SN