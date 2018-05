66 Prozent der Iren für Ende des Abtreibungsverbots

Zeitenwende im erzkatholischen Irland: Beim Referendum in Irland hat eine klare Mehrheit der Wähler für ein Ende des strengen Abtreibungsverbots gestimmt. Laut dem am Samstag veröffentlichten Endergebnis votierten 66 Prozent der Teilnehmer für das Recht auf Abtreibung. Die Beteiligung lag bei 64 Prozent, der höchste Wert bei einem Referendum in Irland bisher.

SN/APA (AFP)/PAUL FAITH Befürworter der Abschaffung des Abtreibungsverbots jubeln in Dublin