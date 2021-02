672,5 Milliarden Euro suchen Reformideen

Um an die großen Konjunkturhilfen zu kommen, müssen die EU-Staaten in grün-digitale Projekte investieren.

Die Ziele sind gesteckt: Grün, digital und modern soll Europas Wirtschaft aus der Coronakrise hervorgehen. Das gewaltigste Konjunkturprogramm seit Jahrzehnten soll die nötige Feuerkraft bieten. Im Juli hatten sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf ein noch nie da gewesenes Hilfspaket geeinigt. Am Dienstag berieten die EU-Finanzminister darüber, wie all das Geld abgerufen werden kann. "Es soll so schnell wie möglich fließen", betonte Vizekommissionschef Valdis Dombrovskis. Allerdings müssen die Staaten vorher noch Hausaufgaben machen.

Es geht um ...