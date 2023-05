75 Jahre Israel: Eine Gesellschaft, die auf einem Sprengsatz sitzt

Vor 75 Jahren hielt David Ben Gurion eine Rede. Und proklamierte damit die Staatsgründung Israels. Heute erscheint der Staat im Heiligen Land stark - doch droht ein innerer Widerspruch sein Fundament regelrecht zu sprengen.

Als David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 in Tel Aviv die Gründung Israels verkündete, wurde sie Wirklichkeit - die Idee von einem eigenen Staat für die verfolgten und über die ganze Welt verstreuten Juden. Aber sogleich musste sich Israel gegen den Angriff von fünf verbündeten arabischen Armeen zur Wehr setzen. Was für die Israelis der "Unabhängigkeitskrieg" war, bedeutete für Hunderttausende Palästinenser eine Katastrophe ("Nakba"), nämlich Flucht, Vertreibung und Exil.

75 Jahre später. Das Land weiß sich in einer immer ...