75 Jahre UNO: Guterres für neuen Multilateralismus

UNO-Generalsekretär António Guterres hat sich zum 75. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen für einen neuen Multilateralismus ausgesprochen. Der derzeitigen Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft fehle es an "Bedeutung, Ehrgeiz und Biss", sagte Guterres am Donnerstag in New York. Die Welt brauche "einen effektiven Multilateralismus, der als Instrument globaler Führung dienen kann".

SN/APA (AFP)/MICHAEL TEWELDE UNO-Generalsekretär António Guterres hofft auf "Weckruf" durch Corona