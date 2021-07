75 Kinder laut UNO in Myanmar seit Putsch getötet

Seit dem Militärputsch in Myanmar im Februar sind nach UN-Angaben mindestens 75 Kinder in dem Land getötet worden. Es gebe "glaubhafte Informationen", dass zudem Hunderte weitere willkürlich festgenommen wurden, erklärte das UN-Kinderrechte-Komitee am Freitag in Genf. "Kinder in Myanmar stehen stark unter Druck und wegen des Militärputsches ist ihr Leben in Gefahr", erklärte die Vorsitzende des Komitees, Mikiko Otani.

SN/APA/AFP/- Militär ging gegen Proteste in Myanmar mit Gewalt vor