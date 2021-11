75 Tote bei Schiffsunglück vor Libyen

Im Mittelmeer hat sich erneut ein Flüchtlingsdrama ereignet. Mehr als 75 Migranten sind am vergangenen Mittwoch bei einem Schiffsunglück vor der libyschen Küste ertrunken, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Sonntag mitteilte. 15 Personen überlebten. Sie wurden von Fischern gerettet und nach Zuara in Libyen gebracht, hieß es.

SN/APA/AFP/VIRGINIE NGUYEN HOANG Im Mittelmeer hat sich erneut ein Flüchtlingsdrama ereignet