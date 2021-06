80 Jahre nach Überfall auf Sowjetunion: Ein Abgrund, der bleibt

Am 22. Juni 1941 startete die deutsche Wehrmacht mit dem Überfall auf die Sowjetunion einen historisch einzigartigen Vernichtungskrieg. Heute spaltet die Erinnerung daran vor allem die Opfernationen Russland und Ukraine. In Deutschland scheint ein "richtiges" Gedenken schwieriger denn je.

Für einen Diplomaten schlägt Andrij Melnyk mitunter erstaunlich undiplomatische Töne an. Meist merkt man dem ukrainischen Botschafter in Berlin dann seine Gefühlsaufwallungen an. So war das im Februar, als sich Melnyk über ein Interview des deutschen Bundespräsidenten empörte. Frank-Walter Steinmeier habe durch eine "abwegige Gleichsetzung Russlands mit der UdSSR das unermessliche Leid anderer Völker der Sowjetunion während der Nazi-Gewaltherrschaft komplett ausgeblendet". Dabei hätten die deutschen Besatzer auch acht Millionen Ukrainer umgebracht. "Leider klafft da noch immer eine gewaltige Lücke in ...