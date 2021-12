800 Scheren sollen von Erdoğans Verdiensten zeugen

Der türkische Präsident strauchelt in Umfragen. Mit einer kuriosen Schau will er nun offenbar seine Erfolge hervorstreichen.

Die Amtsführung des türkischen Präsidenten bekommt zunehmend bizarre Züge: In seinem Palast in Ankara lässt Recep Tayyip Erdoğan jetzt mehr als 800 Scheren ausstellen, mit denen er in den vergangenen 18 Jahren Bänder bei Eröffnungszeremonien durchschnitten hat.

Fast zwei Jahrzehnte regiert Erdoğan nun die Türkei. Unzählige Grundsteine hat er in dieser Zeit gelegt und Bauten ihrer Bestimmung übergeben: Brücken und Tunnel, Autobahnen und Staudämme, Kliniken, Schulen und Moscheen. Meist bekommt der Staatschef eine Schere gereicht, mit der er ...