81 Tote bei Protesten in Äthiopien gegen Mord an Musiker

Bei Protesten nach der Ermordung eines beliebten Sängers sind in Äthiopien binnen zwei Tagen mindestens 81 Menschen getötet worden. Der Sänger Hachalu Hundessa war am Montagabend in der Hauptstadt Addis Abeba erschossen worden, danach kam es unter anderem dort zu Ausschreitungen. Halachu gehörte den Oromo, der größten Volksgruppe in Äthiopien, an.

SN/APA (AFP/GETTY)/Stephen Maturen Der Musiker Hachalu Hundessa wurde am Montag erschossen