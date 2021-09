9/11 - das Echo eines Vormittags

Zwanzig Jahre nach 9/11 kehrt unser Korrespondent nach New York zurück. Über Phantomschmerzen am Ground Zero.

Das Foto der Skyline von New York mit den Zwillingstürmen lässt sich nur noch in Umrissen erkennen. Dasselbe gilt für das Datum der Anfrage. Es ist nach zwei Jahrzehnten so verblichen wie die kollektive Erinnerung an diesen Tag. Wer den 11. September 2001 selbst erlebt hat, versteht hingegen unmittelbar, wie unheimlich die Bitte der Kollegen damals war, "eine Geschichte über die neue Skyline von New York zu schreiben". Das Fax der Redaktion mit einem dpa-Foto traf um zwei ...