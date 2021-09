9/11 - so habe ich diesen Tag erlebt: Prominente über jenen Tag, der die Geschichte veränderte

Wohl jeder damals Erwachsene weiß, was er am 11. 9. 2001 getan, gedacht und gefühlt hat. Die SN haben bei Persönlichkeiten nachgefragt.

SN/www.imago-images.de Damals: Die heutige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 7. Februar 2001 im Rahmen einer Homestory in Hannover.

Ursula von der Leyen: "Schreckliche Sorgen um meinen Mann"

"Der 11. September 2001 war ein Tag des Schreckens und der weltweiten Solidarität mit den USA. Ich war damals noch nicht in der Politik und habe wie Millionen andere rund um den Globus zunächst ungläubig am Fernseher die unfassbaren Bilder aus New York verfolgt. Ich wusste ...