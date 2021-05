90 Sekunden, um den Bunker zu erreichen

Der Nahostkonflikt spitzt sich zu. Fortsetzung findet er im israelischen Kernland, wo Juden und Araber bisher friedlich zusammenlebten.

Zum ersten Mal heulten am Donnerstag in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv am helllichten Tage die Raketen-Warnsirenen. Aufgeschreckte Menschen in einem großen Bürogebäude im Stadtzentrum rennen eilig in einen Schutzbunker unter der Erde. 90 Sekunden hat man in Tel Aviv Zeit, um diesen zu erreichen. In Südisrael, näher am Gazastreifen, ist die Flugzeit der Raketen kürzer.

"Wir müssen hierbleiben, auch Raketensplitter können töten", ruft eine verängstigte Frau, als einige nach wenigen Minuten zurück nach oben zur Arbeit gehen ...