95 Festnahmen bei neuen Protesten gegen Lukaschenko

Bei den Studentenprotesten in Weißrussland gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko hat es 95 Festnahmen gegeben. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch in Minsk mit. Das Menschenrechtszentrum Wesna hatte zuvor von rund 80 Festgenommenen gesprochen.

SN/APA (AFP/TUT.BY)/- Protestete gegen den autoritären Staatschef Lukaschenko gehen weiter