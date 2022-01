Ab wann sollen Frauen in Indien heiraten dürfen?

In Indien soll das Heiratsalter für Frauen auf 21 Jahre angehoben werden - und damit jenem für Männer angepasst. Doch nicht alle begrüßen das.

Egal ob es sich um eine Liebesheirat oder eine arrangierte Ehe handelt, heiraten war in Indien schon immer ein sensibles Thema. Denn oft sind es nicht zwei Individuen, sondern zwei Familien, die den Bund fürs Leben eingehen. Nun ist mitten in der Hochzeitssaison, den kühleren Monaten, in denen weniger Arbeit auf den Feldern wartet, eine neue Debatte entbrannt: Soll das gesetzliche Mindestalter zur Eheschließung für Frauen von 18 auf 21 Jahre angehoben werden? Der Vorschlag kam von der regierenden pro-hindunationalistischen ...