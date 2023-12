Abbas fordert internationale Friedenskonferenz

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas fordert eine internationale Friedenskonferenz, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Zudem müsse bei einem solchen Treffen eine tragfähige politische Lösung ausgearbeitet werden, die zur Gründung eines palästinensischen Staates führe, sagte der 87-Jährige der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview in seinem Büro in Ramallah. Abbas kritisierte die USA scharf als "Komplize Israels".

BILD: SN/APA/PPO (ARCHIVBILD VOM 2. DEZEM Palästinensischer Präsident Abbas (rechts) mit IStGH-Chefankläger Kahn