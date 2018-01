Abbas ruft EU zur Anerkennung von Palästina auf

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat wie angekündigt die EU am Montag in Brüssel dazu aufgerufen, einen Palästinenserstaat anzuerkennen. Dies wäre kein Widerspruch zu Nahost-Verhandlungen, sagte er in einer Pressekonferenz mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Eine Anerkennung würde die Palästinenser in ihrer Hoffnung auf Frieden bestärken.

SN/APA (Archiv/AFP)/MUSA AL SHAER Abbas fordert eine aktivere EU