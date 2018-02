Abdeslam wird nächstem Prozesstermin fernbleiben

Der mutmaßliche Paris-Attentäter Salah Abdeslam wird dem nächsten Prozesstermin gegen ihn in Belgien fernbleiben. Der 28-jährige Franzose habe das Gericht darüber unterrichtet, dass er am kommenden Donnerstag nicht erscheinen wolle, teilte Gerichtspräsident Luc Hennart am Dienstag in Brüssel mit. An dem Tag sind die Plädoyers der Verteidigung geplant.

SN/APA (AFP)/BENOIT PEYRUCQ Abdeslam fehlt bei Plädoyers