Abgesetzter Bürgermeister Istanbuls startet Wahlkampagne

Einen Monat vor der Wahlwiederholung in Istanbul hat der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu seinen Wahlkampf begonnen. Dabei kritisierte er seine Absatzung. Man habe ihm sein "verdientes" Mandat weggenommen, sagte Imamoglu am Mittwoch in Istanbul vor mehr als 2000 Anhängern und Parteimitgliedern.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Imamoglu macht noch einmal gegen die regierende AKP mobil