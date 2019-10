Äthiopiens junger Ministerpräsident Abiy Ahmed ist der heurige Träger des Friedensnobelpreises. Ein Staatsmann, der die Auszeichnung verdient. Auf den aber noch viele Aufgaben warten. Ein Porträt

Er ist erst vor 18 Monaten an die Macht gelangt und mit 43 Jahren der jüngste Staatschef in Afrika. Aber Abiy Ahmed hat in dieser kurzen Zeit nicht nur Äthiopien sondern eine ganze Region auf den Kopf gestellt: Er hat ...