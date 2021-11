Abiy ruft zur "Rettung Äthiopiens" auf

Angesichts des eskalierenden Konflikts in Äthiopien hat Ministerpräsident Abiy Ahmed die Bevölkerung zu "Opfern" für die "Rettung" des Landes aufgerufen. "Wir haben die Prüfungen und Hindernisse gesehen und das hat uns stärker gemacht", twitterte Abiy am Samstag. Zum Zusammenschluss von neun Rebellengruppen, die am Freitag zu seinem Sturz aufgerufen hatten, schrieb Abiy: "Wir haben mehr Verbündete als die Leute, die uns den Rücken gekehrt haben."

SN/APA/AFP/EDUARDO SOTERAS Aufforderung zum Zusammenhalt